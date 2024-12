Emis Killa e quell’amicizia con Lucci | il rapper che andrà a Sanremo perfettamente a conoscenza degli intrecci in Curva Sud

Leggi su Open.online

Ci saranno anchee Fedez tra gli artisti in gara a2025, nonostante le loro amicizie con i capi ultras dellaSud del Milan finiti nell’inchiesta della procura suglidel tifo organizzato con ‘ndrangheta e narcotraffico. A fine settembre, nella maxi operazione che ha portato allo smantellamento dei verticiultrà di Milan e Inter, è stata perquisita anche la casa del 35enne Emiliano Rudolf Giambelli, ilconosciuto con lo pseudonimo di. Il cantante veniva definito come «in rapporti» con Luca, il capo dellaSud finito in carcere. E come lui anche Fedez, e altri cantanti della scena rap milanese. Secondo gli inquirenti,il 17 agosto ha accompagnato on un Suv e ospitato in uno Skybox di San Siro Luca, la cui presenza era permessa «in virtù di un’autorizzazione rilasciata dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia, perché “affidato in prova”».