Chiesa perché non l’Inter? Torna al gol ma con il Liverpool U-21!

Federicoto a segnare a distanza di mesi e lo ha fatto con ilUnder-21. Rimane deludente la sua stagione fino ad ora in Inghilterra, cambiare a gennaio si potrebbe fare? La situazione. DECLASSATO – Federicosta vivendo una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative. Neanche il calciatore si aspettava un rendimento così negativo, nemmeno un numero così importante di infortuni. Il fisico continua a tormentare, che non riesce ad avere continuità in campo. Arne Slot, allenatore del, lo ha sottolineato più volte in conferenza stampa e ieri ha deciso di lasciare che l’esterno giocasse con ilUnder-21.per riscattarsi? Alun incuboMERCATO – Slot ha protetto il suo giocatore affermando che è l’unico sostituto di Mohamed Salah.