IldelloTre Stelle Michelin Maurodiventa limited edition, ‘pochi ma buonissimi’. Loha volutore il suo dolce di Natale con un post sul profilo del ristorante: "Ildell’gang sta tornando con una produzione super limitata di panettoni classici. Grazie ad Alessandro Brigatti e Mattia Casabianca per la produzione, a Francesco Pompetti per l’aiuto e l’ospitalità". I panettoni, acquistabili on line, sono andati a ruba: già ieri pomeriggio, dallo start della vendita, risultavano sold out. Un vero successo per ilclassico firmato, un regalo alternativo che in molti hanno deciso di acquistare non appena è partita la vendita. Prodotti in passato in versione special, sono un’eccellenza della spiaggia di velluto ormai da anni e la caccia ad accaparrarsi il dolce dello, sottolinea l’eccellenza di cui la spiaggia di velluto può fregiarsi.