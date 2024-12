Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp. Arcore e Agrate, convivenza ’forzata’ in vetta. Mentre Monza arranca in fondo alla classifica

Il campionatoGirone-Brianza questo finesettimana si concederà una giornata di riposo. La competizione intitolata a “Tino“ Cazzaniga tornerà in campo il 13 e 14 dicembre con il menu proposto dal decimo turno. La giornata numero nove, intanto, ha sancito la prosecuzione della coabitazione sul punto più alto della graduatoria tra Leoni, vittoriosa 0-4 sulla maglia nera Excelsior, e l’Rondeau Cafè. La compaginese non ha perso terreno grazie al successo 4-1 sul campo del Real Villasanta. Le due capoliste si dividono il primato a quota 19. Ma la concorrenza non dorme. Anzi. L’Olimpic Trezzanese, seconda in solitudine con un distacco di tre lunghezze d, si sta proponendo come temibile outsider. La formazione di Trezzano Rosa ha regolato 0-4 un avversario mai malleabile come l’Atletico Area Carugate.