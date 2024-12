Sport.quotidiano.net - A lezione di Ducati da Bagnaia. "Ogni tanto anche perdere fa bene. Marc? Ai box non ci sono numeri 1»

Leggi su Sport.quotidiano.net

MOTOGP La delusione che ancora c’è ed è tornata ad affacciarsi per colpa di. Verstappen e il futuro che è già lì, dietro l’angolo, pronto ad accendere i riflettori sulla quella (strana ma di iper-qualità) coppia con Re Marquez., che le ha fatto Verstappen? "Eh. quando ho sentito gridare in tv che era diventato campione del Mondo per la quarta volta, ho pensato che quello sarebbe potuto essereil mio status appena qualche settimana fa.io sarei potuto essere numero uno al mondo per la quarta volta (tre in MotoGp e una in Moto2 ndr), ma è andata diversamente. La gioia di Verstappen mi ha riportato un po’ alla sconfitta". Rivedendo il suo 2024, vorrebbe tornare a correggere cosa? "Io so solo che abbiamo perso il titolo e che lo abbiamo perso noi. Tutto il resto ormai è andato.