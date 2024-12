.com - X Factor 2024, la conferenza stampa della finale, gli ospiti, la scaletta

Leggi su .com

Ecco cosa hanno raccontato i giudici nelladi Xda Piazza del Plebiscito di Napoli, glie le tre manche, chi vincerà?Tutto pronto per ladi X, in programma domani sera in piazza del Plebiscito.a Napoli, per la prima voltastoria del talent all’esterno. I Patagarri, Le Votives, Mimí e Lorenzo Salvetti sono i quattro artisti che si contenderanno la vittoria.Nelladi presentazione dell’evento è intervenuto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: «Per la prima uscita, Xha scelto Napoli, ha scelto piazza Plebiscito che uno dei luoghi più iconici del Paese ed è per noi una grande soddisfazione e anche un segnalegrande crescitacittà egrande vitalitàcittà. Abbiamo collaborato con Sky molto bene, proprio per fare in modo che a questo evento, che è un evento gratuito a cui parteciperanno tantissimi ragazzi, ci fossero tutte le associazioni del nostro territorio.