Zonawrestling.net - WWE: Becky Lynch verso un cambiamento nel suo personaggio

non si fa vedere nei programmi televisivi WWE dallo scorso 27 maggio e da quel momento in poi è stata una free agent, visto che il suo contratto è scaduto ormai lo scorso 1 giugno. Con l’avvicinarsi del debutto di RAW su Netflix e la Royal Rumble dietro l’angolo, non fanno altro che aumentare le speculazioni sul futuro di The Man: le ultime voci, inoltre, dicono che potremmo non chiamarla più col suo ormai storico soprannome.Secondo un report di PWNexus,starebbe già pensando al suo ritorno. Dopo aver lasciato trapelare qualche indizio il mese scorso e aver “rappresentato” la WWE all’evento organizzato da Netflix,potrebbe tornare nel primo episodio di RAW sulla piattaforma con undirispetto al passato. Stando a quanto riportato dal sito, infatti,starebbe pensando di allontanarsi dalla gimmick di The Man visto l’evolversi della sua carriera e della sua vita.