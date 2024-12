Ilrestodelcarlino.it - Vertice con Alea sul centro: "Fototrappole per chi butta i rifiuti. Più Ecobus e lavaggio dei portici"

Un faccia a faccia di tre ore e mezzo, dalle 20 alle 23.30, a tratti aspro, ma a viso aperto, dove i problemi sono stati affrontati senza nascondersi dietro frasi di circostanza e con la comune volontà di risolverli. Alla fine, le tre parti si sono alzate con la sensazione che qualcosa di positivo sarà fatto per migliorare la pulizia e il decoro delstorico. Lunedì sera nella sededi via Golfarelli si è svolto l’incontro chiesto dal comitato Orgogliosi Forlivesi per discutere dei problemi legati ainelle vie del: erano presenti il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, Simona Buda e Gianluca Tapparini (rispettivamente presidente e direttore diAmbiente), e i rappresentanti del comitato di quartiere delstorico (con la coordinatrice Patrizia Artusi) oltre a una delegazione di ‘Orgogliosi Forlivesi’.