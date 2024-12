Tutto.tv - Uomini e Donne anticipazioni: Fabio sbugiarda Gemma, un inatteso ritorno

Leggi su Tutto.tv

Ieri, martedì 3 dicembre, è stata effettuata una nuova registrazione di, e i colpi di scena non sono mancati di certo. Nel corso delle riprese, infatti, c’è stato un epilogoperGalgani e. Al Trono Over, poi, sono scoppiate varie discussioni tra alcuni protagonisti e poi c’è stato anche uninaspettato. Al Trono Classico, invece, Martina De Ioannon ha baciato un corteggiatore, generando il malcontento degli altri pretendenti. Triste epilogo traLedirelative alla scorsa registrazione riportate da Lorenzo Pugnaloni. rivelano cheGalgani ha avuto una nuova discussione con. Il cavaliere ha scritto una lettera per Maria De Filippi in cui hato la dama torinese accusandola di essere falsa e di essere nel programma solamente per fare spettacolo.