Unisannio: la lezione, di vita e di impresa, del presidente Vigorito

Tempo di lettura: 2 minutiUna vera e propria lectio magistralis quella tenuta oggi da Orestea conclusione del Corso di Diritto del Lavoro del professor Mario Cerbone – presente anche il professor Gaetano Natullo – presso la Sala lettura del Dipartimento DEMM. Introdotto dal Rettore dell’, Gerardo Canfora, il quale – dopo aver sottolineato l’importanza dei rapporti tra gli istituti formativi e il mondo del lavoro – ha brevemente fatto cenno alle esperienze del patron di Confindustria sia dal punto di vista industriale che da quello sportivo, sottolineando al proposito la sempre maggiore interazione tra i due mondi.ha poi preso la parola, innanzitutto complimentandosi per le qualità della struttura, riscontrate al termine di un breve tour in Ateneo tenutosi prima dell’incontro, ed ha quindi effettuato un lungo excursus sulle proprie esperienze in ambito professionale, sin dagli albori della propria attività nel campo dell’eolico.