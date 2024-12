Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-12-2024 ore 15:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità oggi pomeriggio due manifestazioni in via Molise e nel quartiere esquilino la prima in corso dalle 14 in serata dalle 18:30 alle 20 un corteo da Piazza Vittorio raggiungere a via Manin possibili modi per 11 linee rallentamenti per un cantiere in via di Torpignattara in via di Porta Furba in direzione via Tuscolana cantiere a Largo tacchi Venturi modifiche di viabilità in via in via Crivelluccideviato nel XI Municipio chiusura parziale di via della Pisana per un cantiere Anas all’altezza di Ponte Galeria modifiche di via scatterà sabato 7 dicembre piano di Natale della mobilità ZTL centro ZTL Tridente con orario prolungato alle 23 linee gratuito Apri 1 Free 2 e la linea 100 sono alcuni dei punti rilevanti del piano di Natale di queste festività il piano nei dettagli si può consultare sitomobilita.