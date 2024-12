Tg24.sky.it - Stefano Esposito, dopo 7 anni archiviata inchiesta dell'ex senatore Pd

Leggi su Tg24.sky.it

È statada un gip del tribunale di Roma, su propostaa procura capitolina, la posizione di, extorinese del Pd, nell'- chiamata 'Bigliettopoli' - su presunti scambi di favori con l'imprenditore Giulio Muttoni, ex patrona società promotrice di spettacoli musicali Set Up Live. Il procedimento era stato avviato dalla procura di Torino e in seguito, per la parte che riguardava, trasferito a Roma per decisionea Cassazione. Sul caso era intervenuta anche la Corte Costituzionale, che rilevò l'illegittimitàe numerose intercettazioni telefoniche suraccolte dagli inquirenti piemontesi. I reati ipotizzati erano la corruzione e il traffico di influenze illecite. Il gip Angelo Giannetti ha preso atto che la stessa procura di Roma ha sollevato "dubbi sulla fondatezzae ipotesi d'accusa".