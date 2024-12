Lanazione.it - Sottaceti e sottoli Polli. Gli americani acquisiscono la maggioranza dello storico marchio toscano

Leggi su Lanazione.it

Monsummano Terme (Pistoia), 4 dicembre 2024 – Diventano, i, cetriolini e giardiniera. Il fondo d'investimento statunitense Platinum Equity - 48 miliardi di dollari di attivi gestiti - ha acquisito le quote didi F.lli, multinazionale famosa percon sede a Monsummano Terme in provincia di Pistoia, con oltre 150 anni di storia e operante nel mercato delle conserve vegetali e dei sughi pronti. Il closing dell'operazione è stato seguito da Clearwater. Il fondo americano Platinum Equity prende ladella storica azienda: "Espansione internazionale" L'operazione - si legge in una nota - ha l'obiettivo di dare solidità all'espansione internazionale di F.lliavviata negli ultimi anni: il fondo supporterà infatti l'azienda nel suo progetto di ampliamento delle linee di prodotti e di rafforzamento sui mercati europei e degli Stati Uniti, "oltre a mantenere una forte attenzione agli aspetti di innovazione tecnologica e sostenibilità".