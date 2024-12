Inter-news.it - Sommer: «Io nella top-11? Grazie Inter! Onorato e orgoglioso»

Yann Sommer è stato inserito nella top-11 della stagione 2023-24, dopo aver vinto lo scudetto con l'Inter. Il portiere, poco fa, ha riservato su Instagram un post di ringraziamento per il riconoscimento ricevuto al Gran Galà del Calcio e allo stesso tempo ha voluto fare i complimenti a tutto il team nerazzurro: «È stato un onore assoluto partecipare all'evento. Sono molto orgoglioso di essere stato votato nel Team Of The Year per il 2023/2024. Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza i miei compagni di squadra e il fantastico staff dell'Inter».