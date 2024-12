Napolitoday.it - Si rifornisce con 4mila euro di carburante, ma con un "particolare" metodo di pagamento: scoperto

Leggi su Napolitoday.it

Un 32enne di Quarto, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di.Si era fermato in un distributore diad Afragola, ma non per un normale rifornimento. Ha riempito tre taniche per un totale di 2.