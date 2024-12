.com - Roma, polizia soccorre mamma in strada con 5 figli

Un intervento tempestivo e solidale da parte dellaLocale diCapitale ha cambiato il destino di una famiglia in grave difficoltà. Una donna di 41 anni e i suoi cinque, tutti minorenni, sono stati trovati in condizioni di estremo disagio vicino a piazza della Rovere, costretti a vivere all’aperto e senza alcuna possibilità di sostentamento.La scoperta è avvenuta durante un servizio di viabilità del I Gruppo Prati, quando gli agenti hanno notato la donna con i suoi, quattro femmine e un maschio, in evidente stato di bisogno. Originari dell’Albania, erano giunti aper una visita medica, ma si sono ritrovati senza un alloggio e mezzi economici., azione immediata per garantire assistenzaColpiti dalla situazione, gli agenti si sono mobilitati per offrire un primo supporto concreto.