M5S Grillo pronto a scontro con Conte sul simbolo | il piano e l’ostacolo

(Adnkronos) –Beppefa il ‘funerale’ al Movimento 5 Stelle e scalda i motori in vista di un possibile nuovo progetto: “Ho un’idea per il futuro che proporrò dopo” il nuovo voto sul ruolo del garante che si terrà dal 5 all’8 dicembre, annuncia il comico nel tanto atteso videomessaggio, girato a bordo di un carro funebre e postato sul blog e sui suoi canali social. “Il M5S è morto”, tuona l’Elevato invitando Giuseppe& Co a farsi “un nuovo”, perché, spiega, “vedere tutto quello che ha rappresentato” il contrassegno del Movimento “in mano a queste persone mi dà un senso di disagio.”. Proprio sul logo pentastellato si giocherà il braccio di ferro decisivo tra. Il garante del M5S ha fatto capire chiaramente che non intende rassegnarsi all’idea di lasciare nelle mani die del ‘suo’ Movimento ildella forza politica fondata insieme a Gianroberto Casaleggio.