Lipsia media locali | Rose a rischio esonero idea ten Hag

Leggi su Sportface.it

Mese di novembre difficilissimo per il, che ottenuto un solo punto in sei partite disputate tra campionato e coppa. In Champions la squadra di Marcoè ultima con 0 punti in cinque giornate. In Bundesliga Sesko e compagni sono quarti, ma non non trovano i tre punti dal 26 ottobre (3-1 al Friburgo). Secondo quanto riporta Sky Deutschland, la panchina diè traballante con la società che sarebbe alla ricerca di un sostituto. I nomi papabili sono Roger Schmidt, reduce dall’esperienza al Benfica, e Erik ten Hag, esonerato da poche settimane dal Manchester United. Le partite contro Francoforte (DFB Pokal) e Kiel (Bundesliga) saranno probabilmente decisive per il futuro diten Hag SportFace.