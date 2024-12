Ultimouomo.com - L'enigma Koopmeiners

Dopo la partita contro l’Aston Villa, Thiago Motta si è trovato a dover giustificare le difficoltà di Teun: «Koop sta giocando in una posizione non semplice, si vede il cambio del calciatore quando viene più indietro e vede di più il gioco, anche in Nazionale gioca così». In maniera neanche troppo implicita, l’allenatore della Juventus sembra aver ammesso che l’acquisto più oneroso del mercato estivo sta giocando fuori posizione.Appena una settimana prima, invece, per spiegare le differenze tra Motta e Gasperini,aveva parlato della sua posizione in campo nella Juventus con opposte parole: «Gioco in modo diverso rispetto a quando ero all’Atalanta. Adesso sono più centrocampista, all'Atalanta si giocava con un solo attaccante e io ero più offensivo. Ora anche in possesso palla devo aiutare di più quando si parte dal basso».