Lazio-Napoli, Conte cambia tutto: nuovo modulo e nove cambi

Per la sfida contro lail tecnico azzurro vara il 4-2-3-1 e lancia dal primo minuto chi ha giocato meno.Antonioè pronto a una vera e propria rivoluzione perdi Coppa Italia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico azzurroerà non solo gli interpreti ma anche il sistema di gioco, passando a un inedito 4-2-3-1.In difesa spazio a chi finora ha visto poco il campo: dalla porta, dove debutterà Caprile, alla linea a quattro con Rafa Marin (fermo dalla gara col Palermo del 26 settembre), Juan Jesus e Spinazzola, quest’ultimo tornato in campo domenica dopo un lungo stop.La rivoluzione continua a centrocampo, dove Gilmour e Folorunsho avranno la loro chance dal primo minuto. In avanti, invece, il tecnico leccese si affiderà al quartetto formato da Neres, Raspadori, Ngonge e Simeone.