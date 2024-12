.com - ‘La Corsa di Chiara’, a Roma la seconda edizione per la sicurezza stradale

ospiterà lade “Ladi Chiara”, un’iniziativa in memoria di Chiara Speranza, giovanena scomparsa prematuramente il 3 dicembre 2022 a Milano in un tragico incidente. L’evento, in programma sabato 2 dicembre, vuole essere non solo un momento di ricordo, ma anche un’occasione per promuovere la consapevolezza sui rischi della strada con il messaggio “Corri e cammina con noi per la”.“Ladi Chiara”, dettagli dell’eventoL’appuntamento è fissato per le 9:30 a Largo Amalia Camboni, nel quartiere Torrino Mezzocammino. La manifestazione propone due percorsi: una gara competitiva di 10 chilometri per i più sportivi e una camminata non competitiva di 5 chilometri, pensata per coinvolgere tutti, dai bambini agli anziani, in una giornata dedicata alla solidarietà e alla prevenzione.