Jannik Sinner è sparito un dettaglio che la dice lunga | dopo la rottura con Anna Kalinskaya

Gli indizi ormai assomigliano in tutto e per tutto a prove, ossia prove del fatto che trasia finita. Love story archiviata. La tennista russa, infatti, sembra sempre più distante dal campione italiano: ha festeggiato il suo compleanno a Miami, in Florida, senza di lui. Ma questo è solo l'ultimo capitolo di una lunghissima lontananza, iniziata da prima della Atp Finals di Torino, dove lei non si è fatta veder. Ed in tutto ciò, ora si nota anche altro sullo stesso ragazzo di San Candido: èdai social. Da quanto hanno preso a circolare le voci sulla crisi, niente di niente sui suoi profili. Il sospetto è chenon abbia vissuto poi così bene la probabile separazione, anche se si vociferava di un suo riavvicinamento con la ex, Maria Braccini. In ogni caso, nénéhanno confermato o smentito pubblicamente la, ma i segnali sembrano puntare verso un allontanamento sempre più evidente.