Incidente choc sulla strada masso cade e schiaccia mezzo con più persone a bordo | è tragedia

Un drammaticole: un enormesi stacca da una collina travolgendo un furgone. La dinamica è stata catturata in un video da una dashcam posizionata in un veicolo che seguiva il furgone, documentando il tragico momento. Il furgone, una Toyota Hilux, era fermo in coda dietro altri mezzi lungo un tratto distretto da un cantierele.Proprio in quel momento, un macigno di grandi dimensioni si è staccato dalla collina sovrastante, colpendo il veicolo in modo devastante. Nei giorni precedenti, la zona era stata colpita da forti piogge, che avrebbero reso il terreno instabile e facilitato il distacco del.Leggi anche: Due sorelle trovate morte in casa, non rispondevano alle telefonate del nipotecon più: èL’è avvenuto in Perù, lungo laCentral, nella zona di Cacray, nel distretto di San Mateo, regione di Lima.