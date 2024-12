Quotidiano.net - Frangia a tendina sì o no, ecco il metodo delle francesi per fare la scelta giusta

Leggi su Quotidiano.net

La, o curtain bangs, è diventata unaacconciature preferite da molte celebrities, grazie alla sua versatilità ed eleganza. Per determinare se questo look fa davvero al caso proprio, esiste unpiuttosto affidabile che sta prendendo piede tra le ragazzee su TikTok. Si tratta di un sistema che, attraverso misurazioni preciseproporzioni del viso, aiuta a capire se laè adatta o meno. Questione di calcoli Se è realizzata a regola d’arte, laè adatta a diversi tipi di capelli, stili e forme del viso. È in grado di bilanciare le proporzioni del volto, aggiungendo dolcezza o forza dove necessario. Il procedimento è semplice: si inizia misurando l'altezza della fronte con le dita sovrapposte (se ci stanno tre dita si segna 1, se ne occorrono quattro si riporta 2, se ce ne vogliono cinque si indica 3).