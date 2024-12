News.robadadonne.it - Da oggi possiamo caricare i nostri documenti sullo smartphone: come funziona

Da, mercoledì 4 dicembre, è possibile accedere al nuovo IT-Wallet, il portafoglio digitale che permette di avere sempre a portata di mano i proprid'identità in formato digitale, grazie all'app IO.Questo strumento, sviluppato dal Dipartimento per la trasformazione digitale in collaborazione con altri enti, offre una soluzione pratica e sicura per gestire alcuniessenziali direttamente dallo.