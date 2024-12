Cosa ha fatto davvero Mariotto Ballando con le stelle Milly Carlucci parla della sua fuga

Leggi su Caffeinamagazine.it

Mistero acon ledopo quanto successo a Guillermonel corsoscorsa puntata, quando è completamente scomparso lasciando il programma in piena diretta. Dopo giorni di silenzio,ha deciso di fare chiarezza su questo tema spiegando come ha vissuto quei momenti. E dalle sue parole è emersa anche una certa incredulità.A sorpresa, nel bel mezzopuntata dicon lenon è più stato visto in giuria.ha ovviamente portato avanti la trasmissione senza indugio, ma successivamente sono usciti fuori dei rumor contrastati. C’è chiva di improvvisi problemi di salute del giurato e chi di impegni di lavoro diventati non più rinviabili. E alla fine sembrava essere prevalsa questa seconda ipotesi.Leggi anche: “Ho chiamato”.