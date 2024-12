Oasport.it - Calcio a 5, l’Italia femminile fa la storia. Spagna battuta 4-1 a domicilio

La Nazionale italianadia 5 si regala una pagina straordinaria della sua. Per la prima volta infatti da quando esiste questa rappresentativa, le azzurre hanno battuto la. Punteggio di 4-1, arrivato in trasferta, al termine della seconda amichevole contro le iberiche.Dopo il 2-0 delle Furie Rosse di ieri si torna in campo, questa volta al Pabellón Virgen del Pasico di Torre Pacheco la musica è diversa. Sestari e compagne partono da subito forte con la volontà di giocarsi la partita a viso aperto e di voler far male alle rivali. Al 5? arriva il gol del: Ghilardi tira dai 10 metri, Caridad respinge, la palla arriva sui piedi di Erika Ferrara che trova la traiettoria vincente per lo 0-1. E’ una rete che galvanizza le azzurre che all’11’ trovano il raddoppio, quasi in fotocopia, ma con attrici diverse: questa volta è Ferrara a concludere, Caridad para senza però trattenere e sulla respinta è Dal’Maz a infilare il punto dello 0-2, risultato con cui si va al riposo; visto che negli ultimi 8 minuti della prima frazione lo score non si muove.