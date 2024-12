Thesocialpost.it - Bologna, detersivo nel bicchiere del bar, finisce in coma per 10 giorni: salva per miracolo

“Dopo aver bevuto und’acqua al bar, sono stata inper quasi dieci. Attualmente faccio fatica a parlare e a mangiare. Non riesco più a lavorare e ho quattro figli da mantenere. Non ho idea se le conseguenze saranno permanenti. E non ho ricevuto nemmeno una scusa”. Quello che credeva fosse acqua si è rivelato essereper lavastoviglie. Questa madre di 48 anni, che era entrata nel bar per fare colazione, si è ritrovata in un incubo senza fine: dimessa solo pochifa dall’ospedale Sant’Orsola, dove era stata intubata, è tornata a casa ma ora deve affrontare le gravi lesioni subite.Leggi anche: Brasile, agente di polizia getta un uomo giù dal ponte: il video scatena rabbia e protesteLa cronaca. Il 2 novembre, intorno alle 8.30, la donna si è recata al bar nella zona di Savena a, un luogo che frequentava spesso poiché lavorava come colf nell’edificio di fronte.