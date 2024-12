Ilnapolista.it - Baroni: «Non mi sorprende che Conte sia primo, sarà dura per tutti gli altri»

Marco, tecnico della Lazio, è intervenuto alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Napoli. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa hanno spaziato dagli infortuni occorsi al suo centrocampo al valore dell’avversaria, attuale capolista della classifica di Serie A (ma che giocherà con moltissime riserve ndr)., che ha un noto ed evidente legame con la città di Napoli per il suo passato da calciatore, ha poi commentato su quali saranno le proprie eventuali scelte di formazione neglireparti – a centrocampo, come detto, sono contati -, soprattutto in vista del fatto che domenica prossima alle 20:45 la sfida si riproporrà in campionato al Maradona.: «Penso solo alla sfida di domani. Su Dia e Tavares.»Di seguito ilnuto integrale della conferenza di Marco:«La Coppa è una competizione a cui teniamo, vogliamo far bene.