Asl Roma 3, un open day di screening gratuiti tra Roma, Ostia e Fiumicino

, 4 dicembre 2024- UnDay dedicato ae prevenzione regalato da Babbo Natale e organizzato dalla ASL3! Per il quinto anno consecutivo domenica 15 dicembre, dalle ore 9 alle ore 18, si svolgerà “Caro Babbo Natale, quest’anno regalami tanta salute!”, una giornata in cui sarà possibile effettuare(colon-retto, cervice e mammario) in tre diverse strutture sanitarie tra. L’accesso avviene senza appuntamento ed è riservato agli appartenenti alla ASL3.Ecco dove è possibile rivolgersi: Casa della Salute, Lungomare Toscanelli, n. 230 a, Poliambulatorio di Via Ramazzini, n.15 ae infine Poliambulatorio di Via Coni Zugna, n.171 a. Presso la Casa della Salute die presso il Poliambulatorio di Ramazzini saranno erogate anche visite del cavo orale.