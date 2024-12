Arbitro picchiato nel Lazio | la categoria verso lo sciopero per il prossimo fine settimana

Leggi su Dayitalianews.com

Probabiledegli arbitri nel: rischio stop per tutto il calcio regionaleIlweekend potrebbe vedere lo stop totale del calcio regionale nel, con una decisione dida parte degli arbitri laziali per tutte le categorie, dall’Eccellenza fino all’Under 14.La causa dello: l’aggressione all’Edoardo CavalieriSecondo quanto riportato da fonti interne, gli arbitri delstanno valutando di scioperare completamente tra il 6 e l’8 dicembre, come risposta alla violenza subita dall’Edoardo Cavalieri. Durante la partita tra Corchiano e Celere, valida per la terza, l’di Civitavecchia è stato vittima di un’aggressione che gli ha causato un’infrazione del capitello radiale al gomito sinistro, con una prognosi di 30 giorni.