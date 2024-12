Cityrumors.it - Al Bano operato alle corde vocali, la verità su Sanremo: “Non canto più come prima”

Leggi su Cityrumors.it

Al. Il cantante racconta la sua situazione a DiPiùTv: lasul Festival di.Alsi opera. Una presa di coscienza e posizione che cambia la vita del cantautore. La voce di Cellino San Marco,viene definita per la sua propulsione e un talento senza tempo, risuonerà ancora più forte. Non a, però, il cantautore è stato escluso dalla kermesse.Ale la rivelazione su(foto: ANSA/ EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON) – cityrumors.itAlsi è raccontato a DiPiùTv mostrandosi molto amareggiato per la decisione di Carlo Conti: “Avevo mandato tre canzoni, non ne è piaciuta nessuna”. Unaamara che rende nota ai suoi fan nella speranza che possa presto tornare a calcare grandi palcoscenici. Sicuramente non resterà fermo.