Aggregazione di Bcc Treviglio e Bcc Carate Brianza: via libera da Iccrea, ora si attende la Bce

La Bcc die la Bcc dicomunicano congiuntamente che, nella giornata dello scorso 28 novembre, il Consiglio di Amministrazione diSpa, quale Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo, ha approvato il progetto ditra le due Banche, rilasciando il proprio assenso all’operazione e formalizzando la presentazione dell’istanza all’Autorità di Vigilanza per il rilascio dell’autorizzazione all’operazione di fusione. In caso di approvazione da parte della BCE, l’iter detivo sull’opera-zione di fusione si concluderà con l’approvazione delle Assemblee straordinarie dei Soci delle due Banche.I Presidenti delle due Bcc evidenziano che il perfezionamento dell’operazione porterà alla creazione di una Banca di riferimento, per numero di Soci, per patrimonio netto e per totale dell’attivo, in grado di valorizzare maggiormente la propria funzione sociale nell’ambito dei territori storicamente presidiati dalle due Banche, composto da 230 Comuni, suddivisi prevalentemente tra le province di Monza-, Milano, Bergamo, Lecco e Cremona, in continuità con identità e valori del Credito Cooperativo secondo una visione condivisa, coerente con i fondamenti della vocazione mutualistica.