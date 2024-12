Donnaup.it - Zeppole di patate per l’immacolata: la ricetta di Sal de Riso non ha eguali

Leggi su Donnaup.it

di, soffici, morbidissime e invitante come quelle di Sal desembrano inavvicinabili. D’altronde, stiamo parlando di un vero e proprio professionista della golosità, nonché Presidente dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani!Non solo la sua disponibilità è nota a tutti, ma anche la sua generosità e non lesina a diffondere i suoi consigli e le sue ricette più sfiziose per permettere a tutti di gustare certe prelibatezze, cimentandoci in prima persona nella preparazione.E siamo quasi a Natale, fioccano i suoi regali! Tra questi non potevano mancare i consigli e il procedimento per realizzare il suo dolce del, ledi, per l’appunto!È lui che racconta di quando era bambino e rientrava a casa, l’8 dicembre, dopo le solennità religiose e sentiva nell’aria profumo di zucchero e cannella.