Quotidiano.net - WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni vecchi iPhone: ecco quali sono e da quando succederà

Leggi su Quotidiano.net

A partire dal 5 maggio 2025,non supporterà più i modelli diche utilizzano versioni di iOS precedenti alla 15.1. Questo cambiamento riguarderà specificamente gli utenti di5s,6 e6 Plus, che non potranno più accedere al servizio di messaggistica se non aggiorneranno il loro dispositivo. La decisione diè motivata dalla necessità di adottare le ultime funzionalità del sistema operativo iOS e migliorare le prestazioni dell'applicazione. Le versioni piùe di iOS nonin grado di supportare gli aggiornamenti richiesti per il corretto funzionamento dell'app. Gli utenti interessati hanno tempo fino a maggio 2025 per aggiornare il proprio dispositivo o considerare l'acquisto di un nuovo. Per chi decide di passare a un modello più recente,offre la possibilità di eseguire il backup delle chat su iCloud e ripristinarle su un nuovo dispositivo utilizzando la funzione di trasferimento chat disponibile nell'app.