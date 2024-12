Secoloditalia.it - Vespa punge Fazio e Berlinguer: “Non vedo martiri, hanno lasciato la Rai per guadagnare di più”

Leggi su Secoloditalia.it

Non per colpa di TeleMeloni ma per denaro: Brunoper l’ennesima volta Fabioe Biancacheviale Mazzini per altri lidi televisivi. “Chi è andato via non lo ha fatto per un clima ostile che si è creato negli ultimi due anni?”, gli chiede il moderatore in occasione della presentazione dell’ultimo libro del conduttore di Porta a Porta.: “costava di più di quanto rendeva alla Rai””Non mi pare proprio”, risponde secco. “Fabioe Biancasono andati in tv rivali adi più, e ricordo che il programma di, lo dicono i documenti, costava più di quanto rendesse alla tv pubblica. Lucia Annunziata ha scelto di candidarsi con il Pd alle europee.in giro non neRanucci, Damilano, Zanchini, Costamagna, Gomez e altri nomi sicuramente non organici a questa maggioranza”.