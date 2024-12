Ilfoglio.it - Un'automobilista manda Remco Evenepoel all'ospedale

Leggi su Ilfoglio.it

Dopo una stagione a inseguire Tadej Pogacar senza riuscire a batterlo,aveva detto che il 2025 doveva essere l'anno dell'avvicinamento al campione sloveno. Aveva deciso di ridurre il periodo di riposo autunnale dopo la conclusione della stagione 2024 e cambiato, in parte, le tipologie di allenamento. Era fiducioso di poter impensierire Pogacar, "sperando che vada tutto bene. Le strade sono sempre più insicure, la distrazione è sempre maggiore, anche in paesi avanzati in materia di ciclabilità". Non avrebbe voluto avere ragione. Oggi, 3 dicembre 2024, a Oetingen, nella provincia del Brabante fiammingo, un'ha aperto la portiera senza guardare se sopraggiungesse una bicicletta,l'ha presa in pieno, è caduto, è finito all'. Sono in corso accertamenti sulle sue condizioni fisiche: potrebbe avere subito la frattura della clavicola e forse quella del polso.