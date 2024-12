Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 03-12-2024 ore 13:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per Carlo trovare l’amministratore delegato di stellantis chiude rapporto con il gruppo in anticipo di un anno sui tempi previsti dal contratto si parla di una buonuscita di 100 milioni di euro incidere sono importo secondo indiscrezioni che l’azienda non ha però confermato Sarebbe proprio l’uscita anticipata il titolo stellantis in borsa chiude a meno 6 e 30% in una giornata che l’ho vista arrivare a perdere quasi il 9% il premio meloni difenderemo l’occupazione l’indotto il Parlamento Chiama Elkann a riferire sulla crisi del gruppo Automobilistico di Salvini sono offeso dalla sua gestione ha detto era attaccato il giudice catalan judo Comic del delaware che gli ha negato la super paga da 55,8 miliardi di dollari e provata invece dal bordo Gli azionisti Tesla sono gli azionisti non i giudici ha risposto Mark su XR pubblicando un post di Tesla nel quale si definiva la sentenza sbagliata un giudice Vele la guerra appena annullato la volontà della maggioranza assoluta degli azionisti che possiede e che hanno votato due volte per pagare lumaca Quanto vale la decisione della Corte sbagliata che faremo appello si legge nel post in Ucraina gli Stati Uniti hanno annunciato nuovo invio di armi allo stesso tempo come dichiarato il consigliere per la sicurezza della Casa Bianca non prendono in considerazione la possibilità di inviare armi nucleari a chi è nel 2025 paese invaso riceverà dall’Unione Europea un miliardo e mezzo al mese di sostegni l’Ucraina ha lanciato un appello per una piena adesione alla Nato come unica garanzia di sicurezza di fronte all’invasione russa Come si legge in un comunicato del Ministero degli Esteri di Kiev in vista di una riunione dei ministri dell’Alleanza la procura diha rinviato a giudizio per stalking nei confronti dell’ex fidanzato è il nuotatore Manuel bortuzzo l’influenza e resti di principesse di Hope e Lucrezia hai lei sale pieno riporta Il Messaggero i due avevano avuto una relazione nel settembre del 2021 Fino all’aprile del 2022 chiusa da 25 anni Triestino una rottura aquile 26enne non si è rassegnato punto che avrebbe cominciato a perseguitare l’atleta paralimpico fino ad aprile scorso arrivando a minacciare di morte se non fosse tornato con lei e non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo sarebbe arrivata a dire l’influencer in un’occasione bortuzzo visti i comportamenti sempre più direttivi della giovane dopo 3 anni ha deciso di denunciare prima dell’estate La ragazza è stata sottoposta divieto di avvicinamento è costretto a indossare il braccialetto elettronico per atti persecutori intanto la procura ha chiuso le indagini chiesto il giudizio immediato ha portato il rito abbreviato è l’udienza davanti al gruppo è stata fissata al 13 marzo è morto a 79 anni in Germania il professore Luciano Gattinoni luminari di anestesia e rianimazione per le tecniche innovative introdotte da Gattinoni anche la pronazione dei pazienti con insufficienza respiratoria utile per l’ossigenazione dei polmoni una tecnica ampiamente sfruttata È divenuta nota a tutti durante la pandemia da covid e noi ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa