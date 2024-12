Trattati come schiavi | le Guardie giurate entrano in sciopero

Leggi su Ilfaroonline.it

Napoli, 03 dicembre – Giuseppe Alviti Presidente nazionale dell’ Associazione Nazionale delleParticolariè perentorio ed deciso nell’affermare in una nota trasmissione televisiva che “il lavoro da Guardia Giurata attualmente è un lavoro da, retto da leggiste contornate da ritorsioni psicologiche e burocratiche anche per il troppo burocratese di alcune Prefetture che interpretano la legge per favorire l’amico di turno fermando il nemico Comune che vuole ristabilire la giusta dimensione umana e di legalità di un lavoro che di dignitoso non ha più nulla a partire dalla paga al di sotto della soglia di povertà“.“Basti pensare che ci sono istituti di vigilanza operanti sul territorio italiano che non sono in regola con la licenza prefettizia – ha proseguito Alviti – e vincono gare di appalti di milioni di euro in ospedali pubblici e tribunali, e invece di chiuderli sospendono le loroperché chiaramente non possono rinnovare i porto d’ armi per le anomalie di cui sopra”.