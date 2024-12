Ilfoglio.it - Tra intelligenza artificiale, coevoluzione e autodomesticazione

Leggi su Ilfoglio.it

Latra esseri umani erappresenta un processo complesso che va ben oltre il miglioramento tecnico. Non si tratta semplicemente di sviluppare sistemi più efficienti o performanti, ma di affrontare una trasformazione profonda delle dinamiche cognitive, sociali e culturali che definiscono la nostra interazione con il mondo. La relazione tra uomo e IA è caratterizzata da un continuo adattamento reciproco: l’IA apprende e si modifica in base ai dati umani, mentre le persone cambiano il loro modo di pensare e agire influenzate dalle capacità, dai limiti e dagli obiettivi delle tecnologie che utilizzano. Un concetto chiave per comprendere questo fenomeno è quello di. Storicamente, l’si riferisce al processo evolutivo attraverso cui gli esseri umani hanno selezionato tratti comportamentali e cognitivi più cooperativi e meno aggressivi per vivere in società sempre più complesse.