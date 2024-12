Thesocialpost.it - Sondaggio Swg, scendono Meloni e Schlein, risale Conte

I sondaggi politici settimanali di Swg per il Tg La7, che monitorano le intenzioni di voto degli italiani, rivelano un cambiamento nei consensi dei principali partiti. Fratelli d’Italia e il Partito Democratico registrano una flessione, mentre il Movimento 5 Stelle vede un incremento nei suoi consensi.Fratelli d’Italia e Partito Democratico in caloQuesta settimana, FdI subisce una leggera discesa dello 0,3%, mentre il Pd perde lo 0,2%. Entrambi i partiti maggiori sembrano risentire di una momentanea stagnazione nei consensi, un trend che potrebbe riflettere un periodo di riflessione e attese da parte degli elettori, ma che comunque non ha portato a crolli significativi. Anche i Verdi e la Sinistra scivolano leggermente, con una perdita dello 0,1%.Il M5S in ascesaIn netta controtendenza, il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,5%, confermando una risalita che ha caratterizzato le ultime settimane.