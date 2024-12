Sport.quotidiano.net - Serie d. Sangio, Bonura fa mea culpa: "La rete del Seravezza nata da due nostri errori»

Leggi su Sport.quotidiano.net

In casa dellavannese si è riassaporato l’amaro gusto della sconfitta dopo due vittorie consecutive che avevano, tra la gioia di tutti, messo da parte il periodo nero e le tre sconfitte di fila rimediate oltre il 90’. È bastata unaalper espugnare il Virgilio Fedini, al termine di una partita dove i versiliesi hanno dimostrato di non essere a caso la seconda forza del girone anche grazie ad una giorpiuttosto negativa del direttore di gara che, in più occasioni, ha favorito l’ostruzionismo della formazione alleda Lucio Brando. Alla fine, però, sono stati due episodi a fare la differenza ed è proprio su questi che Marcoha molto rammarico analizzando la partita dei suoi ragazzi: "Sullo 0-0 Bocci ha colpito quella clamorosa traversa a porta vuota, poco dopo è arrivata ladelsu di un doppio errore nostro e alla fine la differenza l’hanno fatta questi due episodi.