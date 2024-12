Iodonna.it - «Se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo» è uno dei messaggi inviati al nuotatore dall'influencer costretta a indossare il braccialetto elettronico

Leggi su Iodonna.it

Manuel Bortuzzo ha denunciato l’ex Lulù Selassiè per stalking. Lo riferisce il Messaggero, secondo il quale l’e “finta” principessa (titolo che si sarebbe auto attribuita) avrebbe perseguitato il campione di nuoto paralimpico. Il motivo? Non avrebbe accettato la fine della loro relazione iniziata al Grande Fratello. Manuel Bortuzzo si alza in piedi e commuove tutti al Gf Vip X Leggi anche › Stalking con le app spia, o stalkerware (che usava anche Turetta): come proteggersi Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: la storia d’amoreIle Lucrezia Hailé Selassiè (questo il nome completo) si sono conosciuti nell’edizione 2021-2022 del Gf: è proprio nella casa più spiata d’Italia che sboccia il loro amore.