Roma ripresa a Trigoria | Cristante e Hummels non preoccupano

Leggi su Sportface.it

Quindicesimo posto in classifica, tredici punti, quattordici gol fatti e venti subiti. Sono i numeri della, sconfitta ieri anche dall’Atalanta in un Olimpico che non ha fatto registrare il sold out (poco più di 55.000 gli spettatori presenti), ma che è tornato ad applaudire la squadra di Claudio Ranieri. Il gruppo giallorosso è tornato a lavorare in mattinata ain vista della partita dell’Olimpico contro il Lecce, in programma alle 20.45 di sabato 7 dicembre. Laha un solo risultato a disposizione per provare ad uscire dalla crisi in quello che sembra essere uno scontro diretto per la salvezza (13 punti anche per i salentini). “So che è una situazione difficile per noi in questo momento, ma non ho dubbi che tutto andrà per il meglio nelle prossime settimane. Ne usciremo insieme.