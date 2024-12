Agi.it - Rigopiano, Cassazione conferma la condanna all'ex prefetto Provolo

Leggi su Agi.it

AGI - La Corte dihato laa 1 anno 8 mesi per l'exdi Pescara, Francesco, nell'ambito della vicenda legata alla tragedia didove, il 18 gennaio del 2017, una valanga travolse un hotel. Quel giorno a perdere la vita furono 29 persone.è accusato di rifiuto di atti di ufficio e falso. I giudici hanno invece disposto un Appello bis per sei persone, tutti dirigenti della Regione Abruzzo all'epoca dei fatti, che erano stati assolti nei due precedenti gradi di giudizio. L'Appello bis, davanti ai giudici del tribunale di Perugia, sarà per gli allora dirigenti regionali Carlo Giovani, Carlo Visca, Pierluigi Caputi, Emidio Primavera, Sabatino Belmaggio e Vincenzo Antenucci. Il nuovo appello, si spiega, sara' limitato ai 'capi 1 e 2'. Appello bis davanti al tribunale di Perugia anche per l'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta.