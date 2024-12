Terzotemponapoli.com - Ranieri incorona l’Atalanta: “E’ da scudetto”

Leggi su Terzotemponapoli.com

: “E’ daci farà divertire. Se la Roma mi segue, si rialzerà”.Claudio, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn e Sky dopo la sconfitta interna con: “Sono soddisfatto della prestazione, siamo riusciti a ingabbiare una squadra che gioca a meraviglia e a ribattere, ma non avevo un centrocampista di forza e di corsa come poteva essere Pisilli e i loro cambi sono stati eccezionali. Peccato, ci siamo fatti due autogol, ma sono fiducioso e contento di come questi ragazzi mi stanno seguendo. Il pubblico ha capito che stiamo lottando, mi fa piacere”.: “E’ da”Calciomercato.com e Terzotemponapoli.com riportano le dichiarazioni del tecnico romano.HUMMELS E CRISTANTE – “Hanno sentito fastidio alla schiena e ai muscoli, vediamo domani.