Pietro finisce in carcere per proteggere la giudice dopo che il suo cellulare è stato trovato sul luogo del delitto Vanni

Nella puntata di stasera di “Libera” (alle 21.30 su Rai 1), grossi guai per lae per. Lei viene iscritta nel registro degli indagati per l’omicidio diRosani e rischia di non esercitare più al tribunale di Trieste, luiinperlei. “Libera”, la clip della fiction con Lunetta Savino magistrato X Leggi anche › Lunetta Savino: «Nella nuova serie legal “Libera” mi do all’action» Nel frattempo la sedicenne Clara,aver assistito a una litigata furiosa tra i nonni, viene a sapere che sua madre non è morta per un virus ma di overdose e, come reazione, scappa insieme ad Elia.