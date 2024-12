Ilgiorno.it - Musica e ambiente, nasce l’hub sostenibile

Il rapporto tranon sta solo nel fatto che, quanto a emissioni di Co2, ogni concerto che va in scena a San Siro equivale a 33 voli di andata e ritorno tra Milano e New York. Sta pure nella coscienza che la canzone può fare molto per ridurre il suo impatto sull’ecosistema, ma soprattutto per crescere una coscienza civile in materia. Ed è in questa direzione che si muove Futurae Heroes, programma triennale nato per parlare ai giovani e promuovere i diciassette Obiettivi di Sviluppodelle Nazioni Unite. "La nostra è un’impresa di capitale non a scopo di lucro nata alla fine del 2018 in risposta ai cambiamenti in atto nellae nella società davanti al rischio di vedere laridotta a prodotto di consumo senza renderci conto del suo potenziale rivoluzionario", ha spiegato ieri mattina Andrea Rapaccini, presidente di Music Innovation Hub, presentando il progetto.