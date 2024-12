Lanotiziagiornale.it - “Lotta a sindacati e toghe, le destre ci condannano a una democrazia illiberale”: parla Achille Occhetto

è stato ultimo segretario del Pci fino al 1991 e il primo del Partito Democratici della Sinistra. È stato deputato, senatore e membro del Consiglio d’Europa.Lei sottolinea spesso che “socialismo” è ancora una parola attuale, ben oltre la fine del XX secolo. Come restituire futuro a quella identità politica che ha animato centinaia di milioni di uomini e donne?“Se il pensiero sociale del Novecento – in tutte le sue articolazioni ideologiche – è nato in simbiosi con le trasformazioni indotte dalla Rivoluzione industriale, non c’è dubbio che le rivoluzioni nelle biotecnologie e nelle tecnologie informatiche richiederanno una nuova visione, l’affermarsi di inediti modelli sociali e una narrazione sul destino dell’uomo e della sua libertà nel mondo della tecnica. Le aspirazioni di quello che è stato il pensiero socialista potranno rivivere solo se si avrà la capacità di dar vita a «una narrazione aggiornata» del mondo nell’universo.