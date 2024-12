Le api hanno buone possibilità di porre fine finalmente alla siccità nei massimi livelli – Frank

Leggi su Justcalcio.com

L'allenatore Thomasritiene che il Brentford possa evitare di prolungare l'attesa per una vittoria esterna in Premier League a sette mesi quando visiterà l'Aston Villa fuori forma mercoledì (20:15 GMT).I Beesiniziato la stagione con cinque sconfitte esterne consecutive nella massima serie, maguadagnato il primo punto in trasferta nell'ultima trasferta, portando l'Everton sullo 0-0 nonostante l'espulsione al 41? del centrocampista Christian Norgaard."La serie di avversari in trasferta che abbiamo avuto è stata parte del motivo per cui è stato distorto", ha suggerito, la cui squadra era in vantaggio per 1-0 in casa del Fulham nella precedente trasferta prima di perdere contro due gol di Harry Wilson nel secondo tempo.